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Прощание с народным артистом Беларуси Михаилом Козинцом пройдет 31 декабря в Белгосфилармонии
Свою судьбу он связал с сохранением и развитием лучших традиций национального музыкального искусства, сделал огромный вклад в обогащение белорусских духовных ценностей. Не стало народного артиста Беларуси Михаила Козинца. Соболезнования родным и близким дирижера выразил Президент Беларуси.
На протяжении многих лет Михаил Козинец был профессором и ректором Белорусской академии музыки, создателем и руководителем оркестра "Молодая Беларусь". Под его руководством воспитаны сотни прекрасных музыкантов. Творческая деятельность Михаила Козинца - пример для молодых артистов и настоящая гордость Национального академического народного оркестра Беларуси имени Жиновича.
Телеканал "Беларусь 3" меняет сетку вещания. В 23:00 в эфире смотрите "Майстры и куміры" - с Михаилом Козинцом.
Само же прощание пройдет 31 декабря в Белгосфилармонии. Гражданская панихида начнется в 12:30. Похоронят народного артиста на родине - в Вилейке.
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