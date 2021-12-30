Прощание с народным артистом Беларуси Михаилом Козинцом пройдет 31 декабря в Белгосфилармонии

Свою судьбу он связал с сохранением и развитием лучших традиций национального музыкального искусства, сделал огромный вклад в обогащение белорусских духовных ценностей. Не стало народного артиста Беларуси Михаила Козинца. Соболезнования родным и близким дирижера выразил Президент Беларуси.



На протяжении многих лет Михаил Козинец был профессором и ректором Белорусской академии музыки, создателем и руководителем оркестра "Молодая Беларусь". Под его руководством воспитаны сотни прекрасных музыкантов. Творческая деятельность Михаила Козинца - пример для молодых артистов и настоящая гордость Национального академического народного оркестра Беларуси имени Жиновича.



Телеканал "Беларусь 3" меняет сетку вещания. В 23:00 в эфире смотрите "Майстры и куміры" - с Михаилом Козинцом.



Само же прощание пройдет 31 декабря в Белгосфилармонии. Гражданская панихида начнется в 12:30. Похоронят народного артиста на родине - в Вилейке.