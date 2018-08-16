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Прощание с Николаем Кириченко начнется сегодня в 10 часов в Купаловском театре
Этой сцене народный артист Беларуси отдал 47 лет. Известного актера не стало во вторник. Ему было 72. Зрителю Кириченко запомнился как доктор из фильма "Охота на гауляйтера", Берия из картины "В августе 44-го", боярин из культовой ленты "Анастасия Слуцкая". Кроме съемок в кино и работы в театре Николай Кириченко занимался воспитанием нового поколения актеров. Профессор кафедры Академии искусств буквально в прошлом году выпустил курс. Николай Кириченко будет предан земле на Восточном кладбище Минска.
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