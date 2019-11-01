Прощание с Олегом Молчаном пройдет в Белгосфилармонии

Беларусь сегодня простится с композитором Олегом Молчаном. Одна из его ярких песен "Малітва", которую спел Владимир Мулявин, cтала духовным гимном страны. В конце 90-ых Молчан стал первым музыкальным руководителем легендарного ансамбля и заново собрал "Песняров" после распада. В следующем году планировал провести свой юбилейный концерт - 11 апреля ему исполнилось бы 55 лет. Теперь это будет концерт памяти композитора. Гражданская панихида пройдет в большом зале Белгосфилармонии с 11:00 до 14:00. Похоронят музыканта на Московском кладбище.