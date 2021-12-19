Прощание с Василием Мичуриным пройдет сегодня в Доме офицеров

Сегодня в Минске в 11 часов в Доме офицеров пройдет прощание с Героем Советского Союза Василием Мичуриным. Человека-легенды не стало на 106-м году жизни. Почетного звания ветеран был удостоен за участие в советско-финской войне. Затем была Великая Отечественная. Василий Мичурин участвовал в боях за освобождение Старых Дорог, Барановичей. Воевал в Восточной Пруссии, брал Кенигсберг и Берлин. Война для него закончилась под Прагой.