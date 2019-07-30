Прощание с Верой Ропот пройдет сегодня в Никольском храме Свято-Елисаветинского монастыря в 17:30.Похороны состоятся завтра,в Мозыре. Одна из первых дикторов Белорусского телевидения ушла из жизни за месяц до своего 73-летия. Вера Ивановна создавала такие знаковые проекты как "Творцы", "Майстэрня", "Арт-клуб", "Монолог", "Паэтычныя навелы", также работала над телеспектаклями и озвучивала фильмы.