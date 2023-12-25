Прощай, Латвия! Почему латышская семья покинула родину ради Беларуси

Беларусь остается островком мира и созидания. Это отмечают и иностранцы, которые с удовольствием выбирают нашу страну своей новой родиной. Так, свое первое Рождество у нас встречает семья Эдгарса и Бируты Лидумс. В начале этого года супруги уехали из Латвии, так как жить в стране с навязанными Западом чуждыми ценностями больше не могли. Семья гостила в Беларуси и прежде, поэтому Эдгарс и Бирута точно знали: здесь обретут мир и спокойствие. Подробности в репортаже Ольги Масловской.

Свечи, гирлянды, узоры на окнах. В новом доме Эдгарса и Бируты Лидумс ощущение праздника с порога. Здесь верят: чудеса случаются, и разделенные забором и колючей проволокой Латвия и Беларусь будут обязательно жить в дружбе. А пока каждому думающему человеку приходится делать выбор: у семьи Лидумс он не в пользу родного государства.

"Бируту перед фактом поставил: я уезжаю, я не останусь. Я человек, который думает своей головой, и вижу, что происходит. И в какой-то момент было ощущение, что какая-то секта вокруг тебя: продуманная очень грамотная психологическая обработка на очень высоком уровне", - говорит Эдгарс Лидумс.

Новый дом в близкой стране

В Беларусь семья переехала меньше года назад. Купили дом в Верхнедвинском районе.

Местом для жизни супруги выбрали агрогородок Борковичи - живописный уголок белорусской земли на берегу реки Дрисса. Деревенский уклад жизни пришелся по душе. Супруги завершают ремонт дома и уже планируют, что высадят весной на 30 сотках.

Чуждые ценности, навязанные Западом

Рассказывают: молодежь покидает Латвию, едва достигнув совершеннолетия. Кадровый голод, в школах некому учить детей. А может и незачем - рассуждает Эдгарс. О ценностях, которые проповедуют педагоги, говорить стыдно.

Мне противно даже об этом говорить. Родителям могу посоветовать одно: взять детей из школы и дома самим воспитывать. Родители смогут дать больше детям, чем школы, которые деградируют. Это даже какое-то преступление против детей: насильно обучать тому, от чего детей нужно держать подальше. А их этому обучают. Я бы назвал это нацизмом. Бирута и Эдгарс Лидумс, жители аг. Борковичи, граждане Латвии

Латвия получила независимость 30 лет назад. 30 лет назад осквернение могил людей, которые погибли на войне, было преступлением, за это могли задержать, а сейчас нет.

Добрососедство - норма в Беларуси, дефицит на Западе

В Беларуси берегут традиции, семейные ценности, поддерживают друг друга, ходят в гости. Добрососедство - то, по чему скучали рожденные в СССР супруги Лидумс. Много тем для разговоров у них с соседкой Еленой Таболо. В Латвии живут ее родные.

Там тяжелее. Вотневестка говорит: все дорого, за квартиру дорого платить. Мы за Лукашенко, слава богу, жить можно. И Беларусь наша очень хорошая. Елена Таболо, жительница аг. Борковичи

Наш Верхнедвинский район является приграничным. Много гостей к нам приезжает из Латвии. Конечно, только положительные эмоции. Благодарны главе нашего государства, что открыты границы, безвиз. Должны это ценить. Елена Есипенок, председатель Борковичского сельисполкома Верхнедвинского района

Безвиз: возможность увидеть настоящую Беларусь

Новость о продлении безвизового режима стала лучшим рождественским подарком для Бируты и Эдгарса. В Латвии остались дети и внуки. Супруги очень хотят и им показать настоящую Беларусь.

То, что виз нет, это хорошо. Хочется, чтобы дети приехали, родственники. Это действительно очень хорошая новость. Если думаете, что у вас плохо, поезжайте и месяц поживите в Латвии. Есть люди, которым кажется, что где-то в другом месте будет лучше. Я бы дал визу на месяц, вот поезжайте, поживите в Латвии. Я думаю, что после этого человек с радостью вернется назад и не захочет больше ехать. Бирута и Эдгарс Лидумс, жители аг. Борковичи, граждане Латвии