"Прощайте, люди…" - выставка фактов о зверствах нацистов во время оккупации в Гомеле

Это столп формирования нашей белорусской идеологии, то, на чем будет дальше строиться воспитание подрастающего поколения, да и в целом белорусов как нации, как народности. Это один из важнейших моментов в осознании того, почему мы зовемся людьми, почему никто не имеет права вмешиваться в нашу жизнь и давать нам какие-то указания как дальше развиваться.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси