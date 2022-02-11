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"Прощайте, люди…" - выставка фактов о зверствах нацистов во время оккупации в Гомеле
Уникальные артефакты, подлинные документы и фотографии: в Гомельском дворцово-парковом ансамбле открылась выставка "Прощайте, люди…", посвященная геноциду белорусского народа во время Великой Отечественной войны. В экспозиции материалы из музейного фонда дворца, частной коллекции гомельского историка Юрия Панкова, редкие архивные данные. Также посетители могут ознакомиться с вещественными доказательствами геноцида - гомельские правоохранители собрали их во время раскопок на территории региона. Торжественное открытие выставки посетил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед. По его словам, подобные музейные экспозиции станут неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса.
Это столп формирования нашей белорусской идеологии, то, на чем будет дальше строиться воспитание подрастающего поколения, да и в целом белорусов как нации, как народности. Это один из важнейших моментов в осознании того, почему мы зовемся людьми, почему никто не имеет права вмешиваться в нашу жизнь и давать нам какие-то указания как дальше развиваться.
К сожалению, всех мест захоронения мы не знаем, потому что на достаточно большой территории города Гомеля и окрестностей проводились расстрелы, что-то было исследовано в процессе работы Чрезвычайной государственной комиссии, что-то находилось сегодня. Как показывает практика, впереди еще другие находки, страшные.
Расследование уголовного дела по факту геноцида белорусского народа продолжается.
Расследование уголовного дела о геноциде вышло на международный уровень
Расследование уголовного дела по факту геноцида белорусского народа продолжается. Уже допрошено почти 13 тысяч свидетелей уничтожения мирного населения страны. В этом году планируется осмотр более 300 ранее неизвестных мест захоронений. Проводится поиск причастных к злодеяниям - многие из них живут и здравствуют. Уже установлены личности карателей из 19 стран.
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