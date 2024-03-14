Прошедшая зима в Беларуси стала одной из самых теплых за последние 150 лет

Прошедшая зима стала одной из самых теплых в Беларуси, начиная с 1881 года. В феврале зарегистрировали максимальные +16 градусов. Аномалии фиксировали на многих станциях: лаборатории под открытым небом работают во всех регионах страны. О комфортном морозном сезоне и специфике метеонаблюдений, в сюжете Елены Витко.

112 солнечных часов или 37 ясных дней - столько "зимнего сияния" было в Минске. А в отдельных районах витамином Д белорусы заряжались два месяца. Отличился морозный сезон и температурами: зима 2023-2024 стала одной из самых теплых за последние 150 лет.

Прошедший зимний сезон со средней температурой воздуха -1,4°С занял 6 место среди самых теплых зим за весь период метеонаблюдений в Беларуси. Очень теплым выдался февраль со средней температурой воздуха по стране +1,7°С., что на 5,2°С выше климатической нормы. Февраль 2024 года занял 2 место в ранжированном ряду наблюдений от самого теплого к самому холодному, начиная с 1945 года. Татьяна Гиль, инженер-метеоролог отдела изучения изменений климата Белгидромета

Максимальный плюс был 27 февраля на станции "Брест" - столбики термометров показали выше 16 градусов тепла. Среди зимних титулов февраль получил и звание "самого влажного", а это в 1,5 раза больше осадков. Также среди рекордных аномалий был отмечен град диаметром 11 мм. На станции "Мстиславль" - гроза. А в Дрогичине и Слуцке - ветер со скоростью 22 м/с.

На метеорологической площадке проводят 5 видов наблюдений. Информацию собирают автоматически, 8 раз в сутки, каждые 3 часа. Мачты, например, измеряют скорость и направление ветра. Также есть прибор, по которому определяют дальность видимости. А еще "облакомер". Высоту фиксируют с помощью лазерных лучей.

Метеостанция "Минск" самая инновационная в нашей стране. Из уникального, например, аэрологические наблюдения (или зондирование атмосферы на высоте до 30 км). Комплекс открыли в 2018 году.

С помощью психрометрической будки производят наблюдения за изменениями температуры воздуха. Здесь есть 4 разных термометра. Нижний, например, отвечает за минимальную температуру. Верхний - за максимальную. Еще есть 2: по одному смотрим срочную температуру, а четвертый смочен, мы определяем влажность с помощью него. Павел Купрацевич, техник-метеоролог метеорологической станции "Минск" Белгидромета

Инструментальные измерения как резерв. Оперативные данные сейчас собирают в онлайн-режиме. Погода "зарождается" в аппаратной, специалисты ее называют сердцем метеоцентра.

Сводку погоды регулярно отправляют в международный метеообмен. А еще ведут мониторинг с приставкой агро-.

Краткий экскурс от начальника станции в Самохваловичах, знакомство с новым оборудованием, а после полевой рейд. Профессиональный путь Дмитрий Радкевич начинал в Институте плодоводства, а после увлекся погодными явлениями. Так, влияние стихий на сельское хозяйство исследует почти 20 лет.

"Это поле с озимой пшеницей. Мы видим, что растения хорошо перезимовали. У них хороший зеленый цвет, хорошая кустистость. Мы можем посмотреть любое растение и проанализировать его состояние. Корневая система хорошо развита. Немного есть повреждений после зимовки (желтый цвет). Но в целом отличное состояние", - рассказал начальник агрометеорологической станции "Минск" Белгидромета Дмитрий Радкевич.