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Прошедшая зима в Беларуси стала одной из самых теплых за всю историю метеонаблюдений

Зима в этом году в Беларуси стала одной из самых теплых за весь период метеонаблюдений. Так, например, в феврале зафиксировали максимальные плюс 16. Впрочем, нетипичные явления синоптики наблюдали на многих станциях.

Подробности у Елены Витко (видео).

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