Прошел 49-й областной слет отрядов юных инспекторов движения

Как безопасно управлять велосипедом, переходить проезжую часть и оказывать первую медицинскую помощь - знают юные инспекторы дорожного движения. Свои навыки они продемонстрировали на 49-м областном слете, который объединил 23 команды из всех районов центрального региона и города Жодино. Участники (а это ученики 4-9 классов) сейчас отдыхают в детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Для отрядов тематическая смена "Маршрутами безопасности".