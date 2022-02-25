Прошел четвертый день досрочного голосования на референдуме по изменениям Конституции Беларуси

О том, как прошел четвертый день досрочного голосования, расскажет Юлия Хмель.

Сделать выбор на благо будущего страны. Это один из участков для голосования Московского района Минска. Открылся он по расписанию - в 10 утра. Желающие проголосовать были уже с первых минут. В некоторых городах люди выстраиваются даже в очередь. Похоже, так многие решили завершить рабочую неделю. Пожилые, работающая молодежь, мамы с детьми: каждому важно быть услышанным.

Глядя на ситуацию за рубежом, сегодня людям не менее важно жить с ощущением мира и спокойствия на родине. Главный ориентир конституционных изменений - процветание государства и сохранение независимости. Об этом еще раз напоминает и председатель Конституционного суда и Конституционной комиссии. Сегодня Петр Миклашевич сделал свой выбор с особым чувством ответственности, ведь лично участвовал в выработке изменений и дополнений в Основной закон страны.

Беларусь является полноправным субъектом мирового сообщества, мы признаем общечеловеческие ценности. Но вместе с тем в конституционных изменениях как раз сделаны уточнения по сохранению нашей самобытности, суверенитета, традиционных наших ценностей. Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси, председатель Конституционной комиссии

Тот информационный шум, который возник в 2020 году (якобы нечестные выборы), сегодня вызывает интерес международных наблюдателей на референдуме, особенно из стран Балтии. Они хотят отделить зерна от плевел и увидеть своими глазами, что на самом деле происходит на участках для голосования в нашей стране.

За четыре дня досрочного голосования никаких грубых нарушений в работе комиссий не выявлено. С первого дня продолжает работу общественный информационный центр. Здесь аккумулируется информация о ходе референдума от порядка 45 тысяч национальных наблюдателей. Инфоцентр фиксирует и все внештатные ситуации на участках.

Если сегодня какая-то информация с мест и какой-то случай происходит, то эта информация к нам поступает мгновенно. Проверяем, смотрим, обобщаем и точно владеем, практически с каждого участка, где, что и какие случаи происходят. Есть случаи, но они не существенные. Есть чисто технические, житейские вопросы, которые абсолютно никак не влияют на ход референдума и на качество работы самих комиссий. Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси

Отсутствие нарушений закона во время досрочного голосования не зафиксировано и работниками прокуратуры. Впрочем, досрочно отдать свой голос сегодня решил сам генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед. В воскресенье он будет находиться на рабочем месте, как и многие его коллеги. Поэтому прийти на свой участок накануне референдума стараются не только сотрудники прокуратуры, но и других правоохранительных органов.

На референдум вынесен один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения в Основной закон? Поставить отметку можно в одном из двух квадратов, соответственно за и против.