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Прошел финал республиканского слета юных спасателей-пожарных

Юные спасатели Минской области стали лучшими в нашей стране. Они победили в республиканском слете-конкурсе. А наградили молодых бойцов во время торжественного закрытия турнира профмастерства. В течение двух недель на базе детского оздоровительного центра "Зубренок" почти две сотни ребят соревновались в ловкости и смекалке. Среди испытаний - пожарный кроссфит, строевая подготовка, спасение на воде, интеллектуальные и творческие конкурсы.

В этом году республиканский слет юных спасателей-пожарных проходил уже в 25-й раз. Соревновались 8 команд. Они предоставляли каждую из областей, а также Минск и лицей МЧС.

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