Прошел финал республиканского слета юных спасателей-пожарных

Юные спасатели Минской области стали лучшими в нашей стране. Они победили в республиканском слете-конкурсе. А наградили молодых бойцов во время торжественного закрытия турнира профмастерства. В течение двух недель на базе детского оздоровительного центра "Зубренок" почти две сотни ребят соревновались в ловкости и смекалке. Среди испытаний - пожарный кроссфит, строевая подготовка, спасение на воде, интеллектуальные и творческие конкурсы.