Прошел круглый стол, посвященный 60-летию международного радио "Беларусь", на повестке дня вопросы информационной безопасности

Смешны заявления касательно того, что в Беларуси нет свободы слова и свободы мнения. Я говорю: посмотрите на себя, когда коснется, такое устроите, что жители Беларуси не видели. И что мы сейчас получили? Все альтернативное мнение в Европе вычищено, самым наглым образом удалено. Когда мы в последние месяцы получили миллионные просмотры на YouTube-канале АТН некоторых материалов, касающихся общественно-политической жизни в нашей стране и у наших соседей, в Европе, в США они были тут же, к счастью, не удалены, но были отправлены в теневой бан. Вот вам свобода слова.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании