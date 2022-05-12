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Прошел круглый стол, посвященный 60-летию международного радио "Беларусь", на повестке дня вопросы информационной безопасности

В условиях политического и экономического противостояния крайне важно доносить до международного сообщества правдивую информацию о происходящих в Беларуси процессах.

Аргументированно отстаивать свою позицию - в этом едины участники круглого стола, посвященного 60-летию международного радио "Беларусь". Потоком фейков и манипуляцией общественным мнением со стороны западных оппонентов сегодня уже никого не удивить. Так же, как и методами борьбы с неудобной правдой на международном инфополе. Неугодные Западу материалы белорусских журналистов блокируют крупные информационные платформы, в соцсетях прессинг и бан. В таких реалиях международное радио "Беларусь" продолжает вещание через спутники, на FM-волнах и в интернете на 9 языках - это возможность рассказать правду и открыть глаза тем, кто пытается прикрыться западной демократией и "свободой слова".


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Смешны заявления касательно того, что в Беларуси нет свободы слова и свободы мнения. Я говорю: посмотрите на себя, когда коснется, такое устроите, что жители Беларуси не видели. И что мы сейчас получили? Все альтернативное мнение в Европе вычищено, самым наглым образом удалено. Когда мы в последние месяцы получили миллионные просмотры на YouTube-канале АТН некоторых материалов, касающихся общественно-политической жизни в нашей стране и у наших соседей, в Европе, в США они были тут же, к счастью, не удалены, но были отправлены в теневой бан. Вот вам свобода слова.
Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании


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Можем наблюдать эпатаж от ряда руководителей внешнеполитических ведомств, которые уделяют время не решению, не примирению сторон, не дружбе, не развитию отношений, не экономическим вопросам, не вопросам торговли, а эпатажу. Вопросы цензуры очевидны. У нас в Беларуси сколько журналистов находятся под санкциями только за то, что делают свою журналистскую работу.

В эти дни международное радио "Беларусь" отмечает 60-летний юбилей. Его сотрудников отметили грамотами и благодарностями. Сегодня для слушателей работает команда в полсотни специалистов, которые рассказывают о главных событиях в стране сразу на нескольких иностранных языках - от английского, польского, немецкого до китайского и арабского. Сетка вещания включает программы на политические, экономические, социальные и культурные темы. Радио "Беларусь" слышат во всем мире.

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