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Прошел круглый стол, посвященный 60-летию международного радио "Беларусь", на повестке дня вопросы информационной безопасности
В условиях политического и экономического противостояния крайне важно доносить до международного сообщества правдивую информацию о происходящих в Беларуси процессах.
Аргументированно отстаивать свою позицию - в этом едины участники круглого стола, посвященного 60-летию международного радио "Беларусь". Потоком фейков и манипуляцией общественным мнением со стороны западных оппонентов сегодня уже никого не удивить. Так же, как и методами борьбы с неудобной правдой на международном инфополе. Неугодные Западу материалы белорусских журналистов блокируют крупные информационные платформы, в соцсетях прессинг и бан. В таких реалиях международное радио "Беларусь" продолжает вещание через спутники, на FM-волнах и в интернете на 9 языках - это возможность рассказать правду и открыть глаза тем, кто пытается прикрыться западной демократией и "свободой слова".
Смешны заявления касательно того, что в Беларуси нет свободы слова и свободы мнения. Я говорю: посмотрите на себя, когда коснется, такое устроите, что жители Беларуси не видели. И что мы сейчас получили? Все альтернативное мнение в Европе вычищено, самым наглым образом удалено. Когда мы в последние месяцы получили миллионные просмотры на YouTube-канале АТН некоторых материалов, касающихся общественно-политической жизни в нашей стране и у наших соседей, в Европе, в США они были тут же, к счастью, не удалены, но были отправлены в теневой бан. Вот вам свобода слова.
Можем наблюдать эпатаж от ряда руководителей внешнеполитических ведомств, которые уделяют время не решению, не примирению сторон, не дружбе, не развитию отношений, не экономическим вопросам, не вопросам торговли, а эпатажу. Вопросы цензуры очевидны. У нас в Беларуси сколько журналистов находятся под санкциями только за то, что делают свою журналистскую работу.
В эти дни международное радио "Беларусь" отмечает 60-летний юбилей. Его сотрудников отметили грамотами и благодарностями. Сегодня для слушателей работает команда в полсотни специалистов, которые рассказывают о главных событиях в стране сразу на нескольких иностранных языках - от английского, польского, немецкого до китайского и арабского. Сетка вещания включает программы на политические, экономические, социальные и культурные темы. Радио "Беларусь" слышат во всем мире.
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