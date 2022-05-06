3.74 BYN
2.92 BYN
3.38 BYN
Прошел от Сталинграда до Вены - ветеран Андрей Моисеев сегодня принимал поздравления
В преддверии праздника Дня Победы особые слова благодарности за мирное небо звучат в адрес ветеранов Великой Отечественной. Поздравления принимал сегодня и Андрей Семенович Моисеев - житель Могилева. Он попал на фронт в 1942-м и служил механиком-водителем легендарного Т-34. Прошел от Сталинграда до Вены. Четырежды был ранен, горел в танке. Много лет после войны отдал службе спасателем. Цветы и самые наилучшие пожелания ветеран принимал от Министерства по чрезвычайным ситуациям на Буйничском поле.
Всем белорусам - здоровья и работать на благо Родины. Любить Родину. Проявлять патриотизм. Дружить, уважать, любить друг друга. Помогать друг другу. Тогда будет все хорошо.
Сегодня у наших детей еще есть возможность увидеть живых свидетелей истории - героев Великой Отечественной войны. Услышать их рассказы и воспоминания. Их подвиг ценят, ценят их колоссальный вклад в Победу и в нашу с вами сегодня мирную жизнь.
Ветеран от души поздравил тех, кто и сейчас на боевом посту, спасателей, вручив госнаграды от Министерства по чрезвычайным ситуациям. Завершив церемонию словами "Служу Республике Беларусь!"