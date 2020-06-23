Прием граждан прошел в Светлогорске. Обратились около 20 человек

Вопросы выслушала начальник главного управления по взаимоотношениям с органами законодательной и судебной власти, вопросам гражданства и помилования Администрации Президента. К Жанне Тищенко обратились около 20 человек, также из других районов Гомельской и Минской областей. Вопросы касались несогласия с судебными решениями. Часть из них требовала разъяснений, остальные взяты на контроль.