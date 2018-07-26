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Прошел второй этап прослушивания композиций для церемоний открытия и закрытия II Европейских игр 2019 года
В Белгосфилармонии сегодня прошел второй этап прослушивания композиций для церемоний открытия и закрытия II Европейских игр 2019 года.
На конкурс поступило 18 заявок не только из Беларуси, но и Молдовы, Аргентины, Японии. В финал прошли пять песен отечественных композиторов и исполнителей. По условиям, длительность произведения не более трех минут. А содержание должно соответствовать настроению и значимости спортивного форума.
Уже завтра на сайте Белтелерадиокомпании появится тематический банер, кликнув на который можно ознакомиться с финалистами конкурса и их песнями, а также проголосовать за своего фаворита. После общественного обсуждения жюри определит трех победителей.
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