В Белгосфилармонии сегодня прошел второй этап прослушивания композиций для церемоний открытия и закрытия II Европейских игр 2019 года.

На конкурс поступило 18 заявок не только из Беларуси, но и Молдовы, Аргентины, Японии. В финал прошли пять песен отечественных композиторов и исполнителей. По условиям, длительность произведения не более трех минут. А содержание должно соответствовать настроению и значимости спортивного форума.