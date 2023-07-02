Прошла 64-я встреча патриотов на Кургане Дружбы

Встреча патриотов на Кургане Дружбы. Сегодня на стыке трех государств Беларуси, России и Латвии горит партизанский костер в память о героическом сопротивлении оккупантам в годы Великой Отечественной войны народов трех союзных республик. В 1959 году здесь был сооружен мемориальный комплекс "Курган Дружбы". В первое воскресение июля ветераны, а теперь уже наследники Победы, приезжают сюда, чтобы поклониться подвигу защитников Отечества. Нынешняя встреча - уже 64-я.

Здесь писалась история Великой Победы. С первых дней немецкой оккупации в этих местах возникло и действовало Прошковское интернациональное молодежное подполье. Плечом к плечу с общим врагом сражались белорусы, русские, латыши.



В июле 1959 года здесь впервые после войны собрались сотни партизан из трех республик. Ими и был насыпан холм, землю для которого привезли с могил погибших товарищей. На каждой из сторон воздвигли памятники. Они верили, что наследники Победы не предадут историческую память.



С тех пор в первое воскресение июля на стыке трех государств встречаются патриоты. Сегодня уже в 64-й раз над рекой Синюхой звучала "Катюша".



В основу берется наша общая победа, наше единство. Но это только один из моментов, который нас стягивает и делает сильнее. Поэтому очень важны эти мероприятия, дающие нам лишний раз сходить друг к другу в гости, обняться и понять, что мы родные и что мы одна большая семья. Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома



Я приезжаю на Курган сначала 80-х годов. Это был Курган, который сиял орденами, когда приезжали тысячи ветеранов. Это, конечно, незабываемые воспоминания. Сейчас больше молодых лиц здесь. Но тут тоже приятно, что это место все-таки остается в памяти. Это очень важно. Янина Пакульневич, главный редактор районной газеты "Дзвiнская праўда"



Память - удел сильных. На мемориале давно не слышна латвийская речь. А меньше года назад решением правительства этой страны и вовсе был разрушен рукотворный курган.



В ноябре прошлого года соседи демонтировали и пешеходный мост, который соединял территорию Беларуси и Латвии. Участники сегодняшней встречи говорят об этом с болью.

