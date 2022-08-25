Прошла жеребьевка финалистов конкурса "Танковый биатлон"

Андрей Некрашевич, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси: Полуфинал "Танкового биатлона" не только для нашей команды, но и для всех команд был весьма сложным. Несмотря на то, что и погодные условия вроде были благоприятны, но, видно, азарт, сама обстановка каким-то образом повлияла на результаты некоторых из команд. Но в любом случае, что касается наших ребят, в целом, с поставленными задачами они справились. С общим вторым временем, уступив лишь команде РФ, наши экипажи продолжат дальнейшую борьбу уже в финале. Как всегда, финал будет захватывающим и, безусловно, волнительным для всех любителей биатлона и участников данных соревнований.