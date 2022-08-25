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Прошла жеребьевка финалистов конкурса "Танковый биатлон"
В подмосковной Кубинке прошла жеребьевка "Танкового биатлона". В финале четыре команды: Россия, Беларусь, Китай и Узбекистан. Нашей сборной выпал красный цвет танка. Борьба за призовые места состоится на полигоне Алабино уже в эту субботу, в день торжественного закрытия Армейских игр.
В конкурсе "Эстафета" нужно на максимальной скорости пройти 4 круга и поразить мишени разного типа. В полуфинале белорусы прошли маршрут за 1 час 39 минут. Это второй результат из восьми команд.
Андрей Некрашевич, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси:Полуфинал "Танкового биатлона" не только для нашей команды, но и для всех команд был весьма сложным. Несмотря на то, что и погодные условия вроде были благоприятны, но, видно, азарт, сама обстановка каким-то образом повлияла на результаты некоторых из команд. Но в любом случае, что касается наших ребят, в целом, с поставленными задачами они справились. С общим вторым временем, уступив лишь команде РФ, наши экипажи продолжат дальнейшую борьбу уже в финале. Как всегда, финал будет захватывающим и, безусловно, волнительным для всех любителей биатлона и участников данных соревнований.
Также сегодня состоялось награждение команд по итогам индивидуальной гонки. Белорусский экипаж взял бронзу! С задачей он справился за 21 минуту 26 секунд - третий результат из 30 участников. Командир танка - Артем Рысь, и это его дебют на "АрМИ-2022".
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