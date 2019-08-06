Прошли первые соревнования индивидуального зачета конкурса "Снайперский рубеж"

Ветер и дождь не стали преградой для снайперов из 21 страны во время стрельбы на полигоне под Брестом. Накануне там прошли первые соревнования индивидуального зачета международного конкурса "Снайперский рубеж" в рамках армейских игр. Одно из труднейших упражнений - "Стрельба из неудобного положения". Снайперам необходимо было поразить две цели двумя выстрелами на дальности от 300 до 500 метров, находясь на щите, под углом 45 градусов, имитирующем крышу здания.



Отмечается, что по результатам первых упражнений наши снайперы демонстрируют высокий уровень подготовки. В "Квалификации" и "Стрельбе на зачет" первые места у белорусов.