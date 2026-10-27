Прошло заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга

С губернатором Санкт-Петербурга встретился премьер-министр Беларуси. Также прошло заседание делового сотрудничества. Приоритетным направлением остается промышленный сектор. За последние 5 лет в рамках реализации программы по обновлению парка Санкт-Петербурга приобретено около 2 тыс. единиц пассажирской техники белорусского производства, около 700 единиц дорожно-строительной и коммунальной техники, 5,5 тыс. единиц лифтового оборудования. Налажено сервисное обслуживание, сформированы склады необходимых запчастей.

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

"Промышленная кооперация - это такие предприятия, как Могилевлифтмаш, "Невский Лифт". У нас создано совместное предприятие, довольно неплохо работает с выходом уже в следующем году на объем тысячу лифтов для потребностей как самого Санкт-Петербурга, так и на другие регионы Российской Федерации. Конечно же, мы работаем по поставке пассажирской техники".

Николай Рогожник, генконсул Беларуси в Санкт-Петербурге:

"Что касается пассажирской нашей техники, техники ПОЖСНАБа, которую Санкт-Петербург сегодня активно приобретает, по заказу города произвели лестницу 52 м, т. е. самая высокая, которая на сегодняшний день используется в регионе. Помимо этого, город заказал у "Амкодора" с учетом специфики узких улиц и дворов новый вид погрузчика - это малогабаритный погрузчик "Амкодор". Мы в пятницу 23-го числа на российском промышленнике в Санкт-Петербурге передали первые образцы городу".

По итогам заседания подписан ряд документов. Среди ключевых - дорожная карта по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества, а также соглашение в сфере туризма.