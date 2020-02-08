Просканировать тело человека за 10 секунд

В Гродненской университетской клинике установили современный высокоскоростной компьютерный томограф. Он быстрее выполняет объемные исследования, причем, без потери качества изображения. Это особенно важно для принятия решений в трудных диагностических случаях. Особенно востребованным новый аппарат будет у пациентов онкологического профиля. Он поможет находить заболевания на ранних стадиях.



Работать новый компьютерный томограф будет в три смены. В будущем, когда откроют областной онкологический диспансер, аппарат задействуют для диагностики пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения.

