Проследить путь к Великой Победе можно на выставке под открытым небом в Минске

Вся страна готовится отметить 80-летие Великой Победы: проходят тематические встречи и выставки. Так, в столичном парке имени Челюскинцев открылась экспозиция под открытым небом “Великая поступь Победы”.



Она включает свыше десятка фотополотен белорусских художников. Работы взяты из фондов Национального художественного музея, Белорусского музея истории Великой Отечественной войны, Музея истории города Минска и Белорусского союза художников. Среди авторов есть участники и ветераны войны, что символично в юбилей Великой Победы.



