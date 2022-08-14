Прослушивания на "ФАКТОР.BY" стартовали 14 августа

Вы ждали, и он вернулся! Продолжение самого популярного вокального шоу на белорусском телевидении "ФАКТОР.BY" - скоро на экранах страны... Но перед этим самый важный и самый сложный этап - прослушивание. Он стартовал сегодня в полдень в концертном зале "Минск" по адресу: улица Октябрьская, 5.



С 14 по 21 августа включительно команда "ФАКТОР.BY" ждет вас. Ищем солистов и коллективы.



Накануне вечером на главной площадке кастинга появилась навигация для участников общенационального отбора. Команда расставила баннеры и стойку регистрации, где будут фиксировать данные претендентов. Подготовьте две-три разноплановые композиции и будьте готовы рассказать о себе экспертам. Дерзайте! Микрофон на протяжении 8 дней отбора - ваш.







Повторите успех суперфиналистов первого сезона проекта Андрея Панисова, Никиты Белько или Анастасии Кравченко. По-прежнему можно подать заявку на сайте Белтелерадиокомпании и обязательно заполнить форму, которую можно найти в официальном Instagram-аккаунте проекта "ФАКТОР.BY".