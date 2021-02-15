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Простатит. Симптомы и причины заболевания
Простатит - распространенное урологическое нарушение. Рано или поздно с этим заболеванием обращается к врачу 60 % мужчин. Многие считают, что простатит можно подхватить, если ведешь беспорядочную половую жизнь, но это далеко не так. Высоконравственные семьянины тоже болеют.
С какого возраста нужно посещать уролога?
Уролога нужно посещать регулярно, начиная с молодого возраста. Простата располагается под мочевым пузырем и охватывает выходящий из него мочеиспускательный канал. Простата, или предстательная железа - часть мужской половой системы, вырабатывающая специфический секрет, питающий и защищающий сперматозоиды. Кроме этого, простата является важным органом, участвующим в выработке главного мужского гормона - тестостерона, она же обеспечивает нормальный механизм эрекции. При возникновении простатита происходит увеличение размеров железы, которая начинает сдавливать мочеиспускательный канал. Это вызывает нарушение процесса мочеиспускания.
Причины простатита:
- Воспаление простаты могут вызвать инфекции, передающиеся половым путем. При этом многие из подобных инфекций длительное время никак не проявляют себя.
- Развитию простатита способствуют особенности сексуальной жизни: половое воздержание губительно для простаты. Вредно практиковать прерванный половой акт и т.д.
- Простатит часто возникает из-за нарушения кровообращения в области малого таза: например, при снижении нагрузки на мышцы, что особенно характерно для офисных работников, проводящих практически все свое время за столом или за рулем автомобиля.
Симптомы простатита:
Чем опасен хронический простатит?
Если долго не обращать внимания на хронический процесс, то это может повлечь за собой весьма серьезные последствия для мужчины. По прошествии определенного количества времени воспалившиеся ткани в предстательной железе видоизменяются безвозвратно и перестают функционировать правильно.
В запущенной форме простатит приводит к серьезным осложнениям
В запущенной форме простатит приводит к серьезным осложнениям, которые создают множество проблем не только самому мужчине, но и его партнерше, ведь при простатите снижается либидо и нарушается эректильная функция.
Примерно 40 % страдающих простатитом мужчин грозит бесплодие
Примерно 40 % страдающих простатитом мужчин грозит бесплодие, поскольку предстательная железа уже не может вырабатывать достаточного количества качественного секрета для обеспечения подвижности сперматозоидов.
Визиты к урологу должны быть обязательными!
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