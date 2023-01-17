Простая арифметика - сколько белорусов решили накопить вторую пенсию с участием государства

С 1 октября по 31 декабря 2022 года в Беларуси заключено 10,9 тыс. договоров дополнительного накопительного страхования пенсии с участием государства, передает sb.by.

Больше всего договоров по указу Президента № 367 заключается в Минской области - около 36 % от общего числа.

Наиболее популярные в стране тарифы по страхованию - 6 % -"3+3"(цифры обозначают процент от заработной платы, который вносят работник и работодатель соответственно) и 2 % - "1+1". В Витебской области на втором месте после уже упомянутого "3+3"находится тариф 4 % -"2+2". Еще один популярный тариф - 8 % ("5+3"): количество заключенных по нему договоров составляет 5,9 % от общего числа.

Чаще всего договоры дополнительного накопительного пенсионного страхования оформляют граждане от 48 до 58 лет. Их доля составляет 42 % от общего числа. При этом возрастная группа от 38 до 48 лет чуть менее многочисленная - 39,7 %. Белорусы до 38 лет также активно участвуют в программе - 16 % граждан, заключивших договоры, принадлежат к этой категории.

Более активно договоры по новому механизму заключают женщины - 68,1 % от общего числа. Подавляющее большинство белорусов предпочитают заключать договоры в офисе. Так поступили 80,7 % граждан, оформивших договоры. Доля договоров, заключенных онлайн, составляет 19,3 %.