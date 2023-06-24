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"Простая экономика": белорусы демонстрируют рост внутренней экономической уверенности
В январе-мае розничный товарооборот вырос почти на 3 %, а инвестиции субъектов хозяйствования - почти на 2,5 %. Рост потребления и деловой активности демонстрирует восстановление внутренней экономической уверенности белорусов.
Как указ Президента о дебюрократизации позволит и дальше укреплять экономическую веру наших граждан? И почему открытость государственных органов - это залог стабильности общества и ровного экономического развития?
Алексей Авдонин разложит скрытые взаимосвязи политики и экономики в авторской рубрике "Простая экономика".
Сейчас у белорусов наблюдается усиление внутренней экономической уверенности.
Ключевым признаком такой тенденции является восстановление уровня потребления и рост объемов инвестиций.
Так, розничный товарооборот в январе-мае достиг почти 103 % (102,9 %) в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2022 года.
Потребление восстанавливается на фоне роста реальной заработной платы.
За январь-май она выросла почти на4 % (3,8 %) и превысила 1746,4 руб.
Одновременно повышается деловая активность. Темп роста инвестиций субъектов хозяйствования в январе-мае - 102,5 % к уровню соответствующего периода прошлого года.
Повышение экономической уверенности населения и бизнеса выражается и в росте национальной экономики.
Согласно данным Министерства экономики, объем ВВП в текущих ценах за 5 месяцев этого года составил 79 миллиардов рублей или 100,9 % к уровню января-мая 2022 года.
Наиболее высокими темпами развивается промышленность. За 5 месяцев этого года она выросла более чем на 4 % (4,1%) к уровню прошлого года.
Индекс промышленного производства за май 2023 года к маю 2022-го составил более 111 % (111,3 %).
В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на почти 6 % (5,8 %) больше, чем в соответствующем периоде 2022 года.
На фоне дальнейшего замедления годовой инфляции ставки по кредитам в Беларуси продолжили снижаться.
Так, в мае инфляция была на уровне 3,7 % против 4,7 % в апреле текущего года.
При этом средняя процентная ставка по новым кредитам банков в рублях для юридических лиц снизилась до 8,5 %, для физических лиц - до почти 10,5 % (10,6 %).
К хорошим показателям на внутреннем рынке добавляется положительная динамика по внешней торговле.
Темп роста экспорта продолжает оставаться высоким, за 4 месяца - почти 110 %.
Сальдо внешней торговли положительное.
Плюсы по экономике и экспорту дают возможность Беларуси снижать свою долговую нагрузку.
Так, валовой внешний долг Беларуси уменьшился в I квартале 2023 года на более чем 2 млрд долларов (на $2,1 млрд) - до 37,6 млрд.
По отношению к ВВП внешний долг сократился почти на 4 % (на 1 января 2023 - 54,3 %; на 1 апреля 2023 - 50,5 %).
Как видим, мобилизационная стратегия Беларуси по расширению сотрудничества с Россией, Китаем, странами ЕАЭС, СНГ, Африки и Ближнего Востока дала свой результат в виде плюсов по ключевым экономическим и финансовым показателям.
Но расслабляться не стоит, конкуренция на глобальных рынках высокая, наши оппоненты будут пытаться ослабить нас изнутри - раскачать наше общество в электоральный период, сформировать у него чувство неудовлетворенности.
Поэтому сейчас так важна эффективная работа местных органов власти с населением. Работа на результат, без промедлений и ухода от ответственности.
Актуальным стало подписание Президентом 13июня этого года указа № 172 об изменении Директивы о дебюрократизации.
Голос, просьба, обращение каждого гражданина должны быть услышаны. Открытость государственных органов - это залог стабильности общества, экономической уверенности и качества жизни каждого белоруса.
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