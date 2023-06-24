"Простая экономика": белорусы демонстрируют рост внутренней экономической уверенности

В январе-мае розничный товарооборот вырос почти на 3 %, а инвестиции субъектов хозяйствования - почти на 2,5 %. Рост потребления и деловой активности демонстрирует восстановление внутренней экономической уверенности белорусов.

Как указ Президента о дебюрократизации позволит и дальше укреплять экономическую веру наших граждан? И почему открытость государственных органов - это залог стабильности общества и ровного экономического развития?

Алексей Авдонин разложит скрытые взаимосвязи политики и экономики в авторской рубрике "Простая экономика".

Сейчас у белорусов наблюдается усиление внутренней экономической уверенности.

Ключевым признаком такой тенденции является восстановление уровня потребления и рост объемов инвестиций.

Так, розничный товарооборот в январе-мае достиг почти 103 % (102,9 %) в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2022 года.

Потребление восстанавливается на фоне роста реальной заработной платы.

За январь-май она выросла почти на4 % (3,8 %) и превысила 1746,4 руб.

Одновременно повышается деловая активность. Темп роста инвестиций субъектов хозяйствования в январе-мае - 102,5 % к уровню соответствующего периода прошлого года.

Повышение экономической уверенности населения и бизнеса выражается и в росте национальной экономики.

Согласно данным Министерства экономики, объем ВВП в текущих ценах за 5 месяцев этого года составил 79 миллиардов рублей или 100,9 % к уровню января-мая 2022 года.

Наиболее высокими темпами развивается промышленность. За 5 месяцев этого года она выросла более чем на 4 % (4,1%) к уровню прошлого года.

Индекс промышленного производства за май 2023 года к маю 2022-го составил более 111 % (111,3 %).





В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на почти 6 % (5,8 %) больше, чем в соответствующем периоде 2022 года.

На фоне дальнейшего замедления годовой инфляции ставки по кредитам в Беларуси продолжили снижаться.

Так, в мае инфляция была на уровне 3,7 % против 4,7 % в апреле текущего года.

При этом средняя процентная ставка по новым кредитам банков в рублях для юридических лиц снизилась до 8,5 %, для физических лиц - до почти 10,5 % (10,6 %).

К хорошим показателям на внутреннем рынке добавляется положительная динамика по внешней торговле.

Темп роста экспорта продолжает оставаться высоким, за 4 месяца - почти 110 %.

Сальдо внешней торговли положительное.

Плюсы по экономике и экспорту дают возможность Беларуси снижать свою долговую нагрузку.

Так, валовой внешний долг Беларуси уменьшился в I квартале 2023 года на более чем 2 млрд долларов (на $2,1 млрд) - до 37,6 млрд.

По отношению к ВВП внешний долг сократился почти на 4 % (на 1 января 2023 - 54,3 %; на 1 апреля 2023 - 50,5 %).

Как видим, мобилизационная стратегия Беларуси по расширению сотрудничества с Россией, Китаем, странами ЕАЭС, СНГ, Африки и Ближнего Востока дала свой результат в виде плюсов по ключевым экономическим и финансовым показателям.

Но расслабляться не стоит, конкуренция на глобальных рынках высокая, наши оппоненты будут пытаться ослабить нас изнутри - раскачать наше общество в электоральный период, сформировать у него чувство неудовлетворенности.

Поэтому сейчас так важна эффективная работа местных органов власти с населением. Работа на результат, без промедлений и ухода от ответственности.

Актуальным стало подписание Президентом 13июня этого года указа № 172 об изменении Директивы о дебюрократизации.