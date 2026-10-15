Новая военная концепция НАТО в очередной раз продемонстрировала агрессивную риторику альянса. При этом никаких предпосылок к конфликту со стороны Беларуси не было. По мнению аналитиков, НАТО использует эту концепцию для оправдания своей русофобской политики.

"То, что заявляется в "Теории победы", просто смешно. Там три пункта, и все они достаточно банальные. Первый пункт - это сопротивление и остановка движения наших сил. Во-первых, мы не собираемся туда двигаться, нам это не надо. Тогда у нас возникает вопрос: кто на кого собрался нападать? То, что НАТО может напасть на нас, на Россию, на Беларусь - тут точно серьезный момент. Каждый раз они на нас нападали, а в этот раз почему-то вдруг мы должны на них напасть. Никогда мы ни на кого не нападаем. Мы только свое защищаем. И больше ничего", - отметил Иван Коновалов, военный эксперт, журналист (Россия).

По его мнению, на Западе придумывают "страшные концепции", чтобы пугать собственный народ и объяснять "совершенно неоправданную, абсолютно безответственную политику", которую там сейчас ведут. "Но им с этим смириться сложно", - резюмировал Коновалов.