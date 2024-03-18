Простота и комфорт логистики - туристический потенциал Беларуси презентовали в Москве

Презентациютуристического потенциалаБеларуси провело Национальное агентство по туризму 18 марта в Москве в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, сообщаетБЕЛТА со ссылкой на пресс-службудипмиссии.



"В холле развернулась выставка регионов Беларуси, где представлены более 70 субъектов туриндустрии. Гости узнали о туристических новинках и попробовали блюда национальной кухни", - рассказали в пресс-службе.



Советник-посланник посольства Дарья Шманай сообщила на презентации, что по итогам 2023 года Беларусь посетило свыше 763 тыс. граждан России. В прошлом году было подписано более 20 соглашений о сотрудничестве в сфере туризма с регионами России.



"Одно из важнейших условий развития туризма - простота и комфорт логистики. Так, скоро вступит в силу соглашение о взаимном признании виз. Авиаперевозчики двух стран также работают над увеличением количества прямых авиарейсов. Сегодня рейсы уже выполняются, в том числе, в Екатеринбург, Казань, Калининград, Калугу, Нижний Новгород, Пермь, Самару, Сочи, Уфу, Череповец. Кроме того, "Белавиа" открыла прямой рейс в Москву и Санкт-Петербург из Гомеля. Также планируются прямые рейсы в Архангельск, Владивосток", - рассказала Дарья Шманай



Советник-посланник также напомнила, что на проходящих на ВДНХ в Москве днях регионов Беларуси можно подробно ознакомиться с туристической привлекательностью каждой из шести областей Беларуси. В преддверии 80-летия освобождения Беларуси она подчеркнула важность развития военно-патриотических туристических маршрутов.



Дарья Шманай пригласила представителей регионов РФ принять участие в фестивале "Славянский базар в Витебске" и празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей").



На мероприятии с презентациями своих туристических возможностей выступили Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодежи, туристическая фирма "Илва", управления спорта и туризма Гомельского и Витебского облисполкомов, санаторий "Озерный", агроэкоусадьба "Водар", организация "Могилевоблтурист", информационно-туристский центр "Минск". "По итогам были подписаны соглашения о сотрудничестве", - добавили в дипмиссии.

