О мире сегодня буквально трубят со всех уголков планеты. Вооруженные конфликты вспыхивают в самых разных уголках Земли. И сегодня различные организации, эксперты пытаются всеми силами не дать им разгореться. Международная общественность десятилетиями ставила знак равенства со словами Беларусь, безопасность, надежность. Тем не менее, деструктивные ресурсы продолжают толкать читателей к радикальным решениям. Среди задержанных и те, кто попал под влияние "мирных" мира сего. Этот простой парень из деревни приехал к сестре в Минск - погулять и купить одежды. А сестра с подругами предложила постоять с флагами. Постоял, а теперь крайне сожалеет, что попал под женское влияние.