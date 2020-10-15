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Простой работящий парень оказался в дурной компании
О мире сегодня буквально трубят со всех уголков планеты. Вооруженные конфликты вспыхивают в самых разных уголках Земли. И сегодня различные организации, эксперты пытаются всеми силами не дать им разгореться. Международная общественность десятилетиями ставила знак равенства со словами Беларусь, безопасность, надежность. Тем не менее, деструктивные ресурсы продолжают толкать читателей к радикальным решениям. Среди задержанных и те, кто попал под влияние "мирных" мира сего. Этот простой парень из деревни приехал к сестре в Минск - погулять и купить одежды. А сестра с подругами предложила постоять с флагами. Постоял, а теперь крайне сожалеет, что попал под женское влияние.
К слову, после этой беседы молодого человека отпустили.
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