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Простой способ определения плодородия почвы на участке
Определить, насколько плодородна почва на участке, можно с помощью специальных анализов. Однако далеко не каждый дачник готов тратить на это немалые средства. Биолог Иван Русских поделился простым способом определения плодородия почвы на участке, который не требует лишних затрат. Его советы публикует sb.by.
"Первое, что нужно сделать, - набрать на участке три ведра земли. Однако необходимо брать ту землю, которая находится на глубине, равной двум и более штыкам лопаты. После этого следует провести обследование почвы, предварительно высыпав ее на пленку или спанбонд", - рассказал специалист. В трех ведрах земли можно найти не менее десяти дождевых червей. Они могут быть разных видов и возрастов.
"Если вы нашли больше дождевых червей, значит, с почвой на участке все прекрасно. Если же червей в трех ведрах меньше, ваша почва требует ухода. В первую очередь необходимо внести дополнительные дозы органики, к примеру компоста или растительных остатков. Помимо этого, небольшое количество червей указывает на избыточную кислотность или щелочность почвы. Это зависит от того, в зоне каких почв находится участок", - рассказал Иван Русских.
Биолог отметил, что этот тест необходимо провести до наступления заморозков. Тем дачникам, которые не успевают с помощью такого способа определить плодородность почв, биолог порекомендовал воспользоваться им в середине или конце мая.
Фото:pixabay.com
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