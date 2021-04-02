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Пространства для изучения и отдыха глазами - в традиционном "Променаде"

Воспоминания детства от художника Алексея Марочкина через "Аквакачели". Очередной арт-импульс демонстрируют на стенах Дворца искусства.


Военную рекламу кинолент 40-х развернули в экспозиции Музея истории Великой Отечественной. Пространства для изучения и отдыха глазами - в традиционном культурном дайджесте.

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