Пространства для изучения и отдыха глазами - в традиционном "Променаде"

Воспоминания детства от художника Алексея Марочкина через "Аквакачели". Очередной арт-импульс демонстрируют на стенах Дворца искусства.





Военную рекламу кинолент 40-х развернули в экспозиции Музея истории Великой Отечественной. Пространства для изучения и отдыха глазами - в традиционном культурном дайджесте.