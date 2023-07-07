3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Простые люди, или почему в деревне жить хорошо! Финал проекта "Властелин села" ярко стартовал в Горках
Испечь блины на колоде, ювелирно распилить бревно и презентовать свою деревню так, чтобы жители городов завидовали! Все это под силу участникам республиканского финала сельскохозяйственного проекта "Властелин села", который проходит в Горках.
Семьи, многие из которых многодетные, презентовали караваи по бабушкиным рецептам, приготовили соленья в полевых условиях и угостили жюри и болельщиков самыми вкусными драниками. Уже завтра второй конкурсный день грандфинала в Александрии.
Мы живем в деревне, у нас 2 гектара земли. Мы сеем много пшеницы, выращиваем много живности. Мы спортивных конкурсов не боимся
Мы многодетная семья из Кобринского района деревня Полятичи. У нас трое деток. Конечно же, личное подворье есть. Нас поддерживают. Мы благодарны всем, кто приехал сегодня сюда
С популяризацией именно таких семейных ценностей, правильных, традиционных семейных ценностей, сегодня имеет особое значение и этот конкурс - это большой противовес тому, что сейчас происходит в Европе
Проект вызывает огромный интерес у белорусских семей из глубинки. В этом году за право представлять свой регион в республиканском финале боролись более 700 команд.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Казино, нацмены и приватизация - чем еще запомнился белорусам 1992 год
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Каждый зарабатывал как мог, или Почему в Беларуси в начале 1990-х произошел рост ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей