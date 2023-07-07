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Простые люди, или почему в деревне жить хорошо! Финал проекта "Властелин села" ярко стартовал в Горках

Испечь блины на колоде, ювелирно распилить бревно и презентовать свою деревню так, чтобы жители городов завидовали! Все это под силу участникам республиканского финала сельскохозяйственного проекта "Властелин села", который проходит в Горках.

Семьи, многие из которых многодетные, презентовали караваи по бабушкиным рецептам, приготовили соленья в полевых условиях и угостили жюри и болельщиков самыми вкусными драниками. Уже завтра второй конкурсный день грандфинала в Александрии.

Мы живем в деревне, у нас 2 гектара земли. Мы сеем много пшеницы, выращиваем много живности. Мы спортивных конкурсов не боимся
Семья Кудрявцевых, участники финала республиканского сельскохозяйственного проекта "Властелин села" (Витебская область)
Мы многодетная семья из Кобринского района деревня Полятичи. У нас трое деток. Конечно же, личное подворье есть. Нас поддерживают. Мы благодарны всем, кто приехал сегодня сюда
Сергей Шевелев, участник финала республиканского сельскохозяйственного проекта "Властелин села" (Брестская область)
С популяризацией именно таких семейных ценностей, правильных, традиционных семейных ценностей, сегодня имеет особое значение и этот конкурс - это большой противовес тому, что сейчас происходит в Европе
Вероника Гудкова, секретарь ЦК БРСМ

Проект вызывает огромный интерес у белорусских семей из глубинки. В этом году за право представлять свой регион в республиканском финале боролись более 700 команд.

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