Простые люди, или почему в деревне жить хорошо! Финал проекта "Властелин села" ярко стартовал в Горках

Мы многодетная семья из Кобринского района деревня Полятичи. У нас трое деток. Конечно же, личное подворье есть. Нас поддерживают. Мы благодарны всем, кто приехал сегодня сюда

Сергей Шевелев, участник финала республиканского сельскохозяйственного проекта "Властелин села" (Брестская область)