Простые поляки не разделяют воинствующее настроение Варшавы и Вашингтона

Но есть в НАТО игроки, которые очень хотят солировать. Прямо из кожи вон лезут - только дайте повоевать. Хотя бы напоказ - на поле информационной битвы. Польша режима Дуды - Моравецкого продолжает бить рекорды по милитаризации. Одним из врагов себе назначили Беларусь.

Только вот простые поляки не разделяют это воинствующее настроение Варшавы и Вашингтона. Армию покидают все больше людей. О тучах и просветах - в проекте "Диспозиция".

В эфире "Диспозиция". Это Гагарин. Поехали. Намеревался было исключением стать в среде авторской да гордо не упомянуть о Польше, ан дудки - такую кашу соседи заваривают из ракет да самолетов. Не пройдешь мимо.

И вправду, прет все-таки Варшаву. От жары, что ли, раздувается. Не успела Европа, не то, что мы даже, цивилизованная Европа, ахнуть от контракта на 250 танков "Абрамс", как Польша заговорила еще и покупке 180 корейских машин K2 "Черная пантера" - это основной боевой танк Сеула. Подозреваю, что во многом из-за названия планируют приобрести. "Черная пантера". Любят соседи погромче.

Но как-то в тиши при этом прошел недавно форум польско-украинского сотрудничества военной промышленности. Да просто все понимают, о каком "сотрудничестве" речь. О дружеском поглощении военпрома Незалежной речь. Как отмечают местные СМИ, польские промышленники рассчитывают на ракетные технологии, активы авиационных предприятий и опыт Харьковского бронетанкового завода, которые считают более продвинутыми и независимыми, чем польские. Ну что ж, братья так и поступают: когда цены по известным причинам на киевскую оборонку мизерные, паны готовы подставить плечо и достать звонкую монетку.





Нам, правда, от этого не легче. Все крылья да стволы преимущественно вновь разместят у белорусских границ. А что? С Россией как-то того… Оно как-то теперь неловко… Помните, еще в марте Польша 100 тысяч так называемых миротворцев собиралась решительно через Львов в Украину вводить? После последних успехов российских войск уже и несподручно стало. На Беларусь решили пар выпустить. Заодно нас обвинили, что коридор прорубать будем в Калининградскую область. Да, мечтаем. А вот на ответ белорусского Президента очень власти соседей обиделись.

Мы ни в коем случае никого не пугаем, мы не хотим никакие "сувалкские коридоры" пробивать. Мы этого не хотим. Не надо нас шантажировать. Вы нас не трогайте, и мы вас не тронем. Если поляки хотят повоевать - пожалуйста, в Украину. Идите, попробуйте против России воевать. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Но все равно не лежит нынче сердце у Варшавы повоевать с Россией. А потому выдумывают политики себе миссии одна круче другой - главное, против Минска.

Угроза, какую несет в себе Беларусь, это можем себе представить, что русские переоденутся в униформу белорусов и употребят неконвенциональное оружие. И кто за это должен отвечать? Правда, вопрос. Петр Кульпа, экс-министр труда Польши

Несмотря на серьезность высокого умозаключения, не все в Польше разделяют подобные аналитические предположения. И не все разделяют навязываемый милитари стайл. Как известно, Варшава решила почти вдвое, до 300 тысяч, увеличить численность своей армии. Даже закон в этом году приняли соответствующий. Но гладко было на бумаге. Из совсем свежего отчета Верховной контрольной палаты Польши явно следует, что народ не спешит в войско. Верховная контрольная палата Польши констатирует: в 2021 году ряды армии покинули 6 165 человек, и это самая большая цифра за последние десять лет.