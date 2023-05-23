Протасевич: Мне понадобится недели две-три для того, чтобы просто заново привыкнуть к жизни

Мне понадобится времени недели две-три для того, чтобы просто заново привыкнуть к жизни, признался в программе "Актуальное интервью" недавно помилованный Роман Протасевич.Напомним, суд приговорил его к 8 годам колонии и признал виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблении Президента, распространении заведомо ложных сведений о Беларуси, а также в других преступлениях.

"В таком молодом возрасте, как у меня, в 28 лет 8 лет жизни - это очень значительный этап, годы, в которые действительно можно много что придумать, много что сделать. Сама эта цифра - 8 лет - она очень сильно давит. Проще говоря, со всем смирился и просто ожидал, что будет дальше", - сказал он.

По его словам, 2020-й стал годом трагедии для очень многих людей по самым разным причинам, трагедии для общества. "В истории современной Беларуси такого еще не было, такого сильного раскола, такого сильного противостояния. Это десятки, сотни, если не тысячи каких-то личных трагедий людей с разных сторон баррикад. Это были ужасные события. Я до сих пор чувствовал и буду чувствовать ответственность за все вещи, которые происходили тогда", - сожалеет он.

Это и про вину, и про признание собственных ошибок. Чего, кстати, до сих пор я не видел ни у кого с той стороны, от моих бывших коллег и так далее. Честно, меня это искренне, наверно, смешит, потому что даже сидя в теплом безопасном месте где-то далеко за границей, они не хотят признавать какие-то свои ошибки, не хотят признавать свою вину за те или иные события, не хотят признавать вину за тысячи поломанных жизней.