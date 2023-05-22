Протасевич о своем помиловании: Безумно благодарен стране и лично Президенту за такое решение

Роман Протасевич рассказал журналистам, что безумно благодарен стране и лично Президенту за решение о помиловании, пишетБЕЛТА.

"Прежде всего я безумно благодарен стране и лично Президенту за такое решение", - отметил Роман Протасевич.

3 мая Минским областным судом Роман Протасевич был приговорен к 8 годам колонии. Он признан виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблении Президента, распространении заведомо ложных сведений о Беларуси и других преступлениях.

