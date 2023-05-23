В программе "Актуальное интервью" недавно помилованный Роман Протасевич рассказал, когда захотел раскрыть правду о том, что происходило, и начать сотрудничество со следствием. Напомним, суд приговорил его к 8 годам колонии и признал виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблении Президента, распространении заведомо ложных сведений о Беларуси, а также в других преступлениях.



Роман признается, что не осознавал, насколько разрушительным является слово.

По его утверждениям, было принято решение внутреннее о том, что пора от всего этого отходить. "Это за собой ничего не несет, кроме каких-то лозунгов. Говорили лично мне: "Протесты необходимо делать, нам нужна картинка. Не будет картинки, не будет санкций, не будет международного давления. Рома, делай!" Когда это идет уже вот так, то, безусловно, это говорит о том, что уже все пошло не по плану".

"Меня, собственно, свои и сдали, говоря совсем простыми словами, -сетует он. -Конечно, у меня была злость и ненависть ко многим людям, но сейчас, я думаю, что, во-первых, это время уже прошло, нужно двигаться дальше, не копить в себе всю эту желчь. Жизнь сама все расставит по своим местам".