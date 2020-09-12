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Протест наизнанку
Уже месяц в нашей республике не прекращаются масштабные протесты. Те, кто хочет, чтобы все стало по-другому, зовут на улицу тех, кто готов им поверить. И цена этой веры очень высока.
Беспорядки, ставшие одними из самых кровавых в истории страны, не были спонтанными, уверены эксперты. Изучив кадры столкновений с правоохранителями, специалисты убедились, что самые активные участники протеста, вступившие в схватку с милицией, оказались в толпе неслучайно. Они как будто выполняли свою работу.
Сейчас уже точно известно, что действия митингующих очень четко координировались с помощью закрытых чатов в мессенджерах. Где собираться, куда двигаться, предупреждения о появлении ОМОНа. Провокаторы в буквальном смысле по команде заводили толпу одновременно в разных городах страны. По словам политологов, события минувшего августа развивались словно по заранее написанному сценарию. И авторов этой политической драмы, по всей видимости, стоит искать по ту сторону Атлантики.
- Изнанка протеста в Беларуси. Как в ряды мирных демонстрантов затесались радикальные экстремисты? Кто стоит за массовыми беспорядками в Беларуси?
- Минское побоище. Почему мирный митинг в столице превратился в кровавую бойню?
- Как в стране пытались радикализировать протест? И по чьим методичкам участники беспорядков атаковали бойцов ОМОНа? И сколько денег готов вложить Запад на очередную цветную революцию?
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