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Протестные будни США
События, которые происходят в нашей стране, сравнивают, конечно, не только с Украиной. Вначале мирный протест, перерастающий в стычки с полицией, затем слезоточивый газ, водометы - сценарии, которые так хорошо знакомы европейским политикам. Это уже будни и для США. Вот только так ли хорошо видны собственные проблемы? Мария Петрашко разбиралась (подробности в видео).
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