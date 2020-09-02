Протестные будни США

События, которые происходят в нашей стране, сравнивают, конечно, не только с Украиной. Вначале мирный протест, перерастающий в стычки с полицией, затем слезоточивый газ, водометы - сценарии, которые так хорошо знакомы европейским политикам. Это уже будни и для США. Вот только так ли хорошо видны собственные проблемы? Мария Петрашко разбиралась (подробности в видео).