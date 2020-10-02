Белорусы устали от воскресных маршей

Хождения по проезжей части, блокирование движения, кричалки людей с бело-красно-белыми флагами. Граждане понимают, для того, чтобы Беларусь двигалась вперед - нужно созидать, но никак не разрушать. И минчане честно признаются: беспорядки на столичных улицах надоели.

"Вот что они ходят? Они же без понятия даже. Я иногда пару раз выходил просто сбоку посмотреть буквально на 5 минут. Они же, молодежь, выходят потусоваться. Все. А у них какой-то план должен быть, какое-то возыметь действие. То, что дороги перекрывают, конечно, это не есть хорошо. Мало ли, и скорая какая, не дай бог? Пожар какой, это же время. Время на секунды".

"Это какой-то бандитизм 90-х, я так считаю. Почему? Разве можно не уважать мнение, например, мое или ваше, или другого человека, а не то, что вот "хочу и перекрываю дороги или нападаю на ОМОН".

"Это неправильно, потому что неправильно. Люди едут на работу. Куда-то едут. А что они хотят, которые дорогу перекрывают? Свободы? Так у нас свободно. Езжай куда хочешь, и всего хватает".