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Протесты в Беларуси и штурм Капитолия: почему одних участников западные правозащитники называют "жертвами", а других - "террористами"
Международные правозащитные организации очнулись после глубокого сна и неожиданно для всех заговорили о жестоких правонарушениях на польско-белорусской границе. Но при этом очень многое замалчивают, в принципе, как всегда.
Письмо написали, подписало более 100 организаций. Только что с того? Беженцы его на хлеб не намажут. А в письме том, мол, Польша, Литва и Латвия не правы, но Беларусь - не правее. Про нас написали одной строкой, но в разрезе "Беларусь - Баба-Яга, что бы ни делала, все равно пугать ею будем и беженцев, и детей". А про гуманитарную помощь с белорусской стороны и светошумовые гранаты и водометы с Польской промолчали. Вроде, и не слышали правозащитники про танки на польской границе.
Двойственность такой правозащиты не удивляет. Риторика - тоже. Далеко ходить не надо: протесты в Беларуси в 2020 году и в США, как показали отчеты и их же рукой написанные газетные заметки, это другое. Подробности - у Ксении Лебедевой.
То, что происходило в Беларуси в 2020 году,Human Rights Watch, Amnesty International и иже с ними называют "мирным протестом". А вот атака на Капитолий, как оказалось, нарушает массу законодательных актов США. И это "мятеж"!
Видите разницу? И мы не видим. Но на Западе говорят, что ребята, которые штурмовали Капитолий, были сильно неправы, поэтому будут сильно наказаны. И там речи не идет о каких-тополитических заключенных.
Фото с бородачами облетели весь мир. Но это не помогло их героям избежать заключения.
Это 38-летний Пол Ходжкинс - крановщик из Флориды. Он признан виновным в создании помех официальному мероприятию. Приговорен к 8 месяцам тюремного заключения, а также двум годам пребывания под судебным надзором после освобождения. Кроме того, обязан выплатить 2 тыс. долларов в качестве компенсации. Всему виной - селфи в зале заседания сената. Сторона обвинения рассматривала это как отягчающее обстоятельство. То есть фактически 8 месяцев тюрьмы, штраф и надзор за фото...
Вот еще один безвинно осужденный - Гай Реффитт. И это не сарказм. Документальных подтверждений его участия в стычках с полицией либо фактов нахождения в Капитолии нет. Вместе с тем перечень обвинений огромный. В истории с Реффиттом очень показательно, что его выдал ФБР собственный сын. Теперь мужчине грозит от 20 лет тюрьмы.
Первое сообщение от сына Реффитта Джексона поступило в ФБР за две недели до штурма.
Второе сообщение он направил после реплики отца: "Если ты сдашь меня, то будешь предателем. А ты знаешь, что делают с предателями. Их расстреливают". Подтверждений этому нет. Но ни мать, ни сестры не знали как их сын и брат подставил отца. Узнали из интервью Джексона крупным американским изданиям. Родным он так и сказал: "Да, я тот парень с CNN".
Джексон создал кошелек на краудфандинговой платформе с просьбами о материальной поддержке для обучения в колледже и отдельного проживания от родителей, так как теперь он "переживает за собственную безопасность". Общая сумма пожертвований составила более 150 тыс. долларов. Так американское общество поощрило выдачу родственников ФБР.Так это гражданский долг или все же сведение счетов?
Вот случай 20-летней студентки из Пенсильвании Райли Уильямс. Она арестована, ее обвиняют в краже ноутбука из офиса Нэнси Пелоси, чтобы продать его русской разведке.Как оказалось, бывший парень девушки выдумал эту историю, чтобы отомстить за разрыв отношений. Но пока это выясняли, весь мир узнал о новой сенсации и "русской шпионке".
А это одиниз самых запоминающихся персонажей капитолийского штурма -шаман Джейкоб Чансли. Ему придется отсидеть 4 года.
А вот 50-летнему мануальному терапевту грозит 20 лет тюрьмы за то, что 6 января он на 10 минут, как было замечено обвинением, "отвратительно" вошел в здание Капитолия.
Мало кто знает, но участников штурма Капитолия авиакомпании внесли в черный список как террористов. Людей снимают с рейсов, заковывают в наручники, охрана аэропортов обращается с ними очень грубо. Сотрудники полиции за всем этим просто наблюдают и ничего не делают. Вот так работают права человека в лоне демократии.
Почемуза них не заступались правозащитники Amnesty International? Потому что это другое. В Америке они просто преступники.
Хочется провести параллель даже не с выборами 2020 года, а с 2010 годом, когда белорусская оппозиция штурмовала Дом правительства из-за несогласия с результатами выборов. Тогда митингующие сломали тяжелые дубовые двери, разбили окна. Но желающих перемен быстро посадили на свои места.
А теперь, внимание, вопрос знатоком: как отреагировали США и ЕС на столь "креативный" перформанс со стороны оппозиции? Посольство США в Беларуси осудило "чрезмерное применение силы властью Беларуси". Тогдашний президент Европарламента Ежи Бузек заявил: "Такое поведение неприемлемо для международного сообщества. Я требую, чтобы Президент Лукашенко немедленно остановил подобные действия со стороны всех правоохранительных сил и наказал всех, причастных к этому".
Что-то не слышно было обращений в подобном тоне со стороны Евросоюза к Байдену. Убийство Эшли Бэббит - это применение силы властью?
В сети несложно найти кадры, как американские полицейские отрываются на беззащитной полуживой женщине. Это видеозапись "работы" полицейских, защищавших Капитолий. В кадре офицеры избивают лежащую на земле Розанну Бойленд, да так, что от ударов по голове сломалась деревянная дубинка. И вы все еще верите в американскую демократию, справедливость, права человека, право на справедливый суд и полный отчет о вскрытии?
Факт
По официальной версии, Розанна Бойленд погибла во время штурма Капитолия 6 января, задавленная толпой. Ее родственникам отказались предоставить полный отчет о вскрытии и обследовании тела и отметили ее как "погибшую от того, что не получила вовремя медицинскую помощь".
Международная правозащита остается невозмутимой: белорусские оппозиционеры-правонарушители - зайки с белыми лапками, а вот их - те еще черти… Более того, еще и масло в огонь подливают. В марте 2021 года от лица Amnesty International в адрес генерального прокурора США было направлено письмо с воззванием к проведению "быстрого, тщательного и беспристрастного расследования штурма Капитолия 6 января, в результате которого погибли семь человек".
Если битва у Капитолия это мятеж, то протесты Black Lives Matter - мирные. Такой вывод и параллель провели правозащитники Amnesty International. Вы серьезно?Мы, конечно, понимаем, что крупные правозащитные организации выбрали стратегию защищать меньшинства - и расовые, и гендерные. Только почему-то вашей работы никто не видит. И в США тоже…
Правозащитники Америки и Евросоюза, вы просто пыль, которая то появляется, то со временем ее вытирают и забывают. Столько пафоса, но ноль результата.
Если в чем-то ошиблись, поправьте. На границе Беларуси с ЕС тоже есть меньшинства, которые бежали из своих стран из-за религиозных и межэтнических споров. Может, им поможете? Так сказать, в работе себя покажете, докажете свою минимальную состоятельность. Пришлите, хотя бы как ВОЗ, 600 скромных туалетных наборов. Так хоть кто-то из них узнает о вашем существовании.
Вместе с тем международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch активно публиковали различные материалы по белорусской тематике. Конечно, с критикой власти и правоохранителей, описаниями нарушений прав человека в государстве, вроде и СМИ независимым нельзя спокойно работать, а неправительственные организации, по их утверждению, совсем под запретом. Вы серьезно? Тогда посмотрите хотя бы одно из многочисленных видео, как в США полицейские нападают на репортеров и препятствуют их работе (есть в свободном доступе в интернете). И подобное, судя по всему, норма. Или это другое?
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