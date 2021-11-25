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Протесты в Курдистане и митинг беженцев в Беларуси - картина дня в программе "Это другое"

Как видим, не все беженцы готовы возвращаться на родину. Сегодня они об этом четко заявили на митинге в логистическом центре. Напомним, в крупных городах Курдистана продолжаются протесты, они жестко пресекаются силовиками. Как стало известно сегодня, убито 6 студентов. Такие новости пугают курдов и езидов, сосредоточенных на белорусско-польской границе. Они считают, что то же самое ждет и их после возвращения на родину. Ксения Лебедева детально разберет ситуацию сегодня после "Панорамы" в авторской программе "Это другое".

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