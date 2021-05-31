Протесты в Париже переросли в столкновения с полицией

В Париже сотни людей вышли на площадь Республики, требуя жилья для мигрантов и бездомных. В ходе протеста начались стычки с полицией, правоохранители распылили в толпу демонстрантов баллончики с перцовым газом. Позже около 200 мигрантов развезли на автобусах в места экстренного размещения. Аналогичная демонстрация произошла в Париже более двух недель назад, когда после многочасовой акции власти экстренно разместили во временных центрах около 700 мигрантов.