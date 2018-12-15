Протесты во Франции. Об этом завтра в 9 вечера в "Главном эфире"

Протесты во Франции. Чего дальше ждать Старому Свету? Об этом завтра в 9 вечера в "Главном эфире". "Как Макрон может понять простых французов? Он живет в другом мире". Продолжится ли огненная лавина протестов из-за снежного кома нерешенных вопросов?