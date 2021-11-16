Белорусы возмущены тем, что против безоружных людей применяют водометы, газ и светошумовые гранаты

Бесчеловечное отношение польских властей к обездоленным людям вызывает сострадание и сочувствие у белорусов. Это настоящий геноцид. Против безоружных людей, женщин и детей применяют водометы, газ и светошумовые гранаты. Белорусы возмущены таким жестоким поведением Запада.

- Их встречают водометами, колючей проволокой, какими-то ограждениями, техникой военной. Конечно, это неправильно. И необходим какой-то конструктивный диалог.



- Бедные эти люди, которые находятся сейчас под открытым небом. Ведь не мы сделали их такими. Ведь не мы разрушили их кров, их надежду на будущее, на будущее их детей. Я содрогаюсь от этого (вытирает слезы). Ведь это бесчеловечно.



- Разбомбили их, куда им вернуться. Америка и Евросоюз - они же все это, так пусть теперь помогают людям. Тем более заявили в Германии, что 4 города хотят их разместить, помочь, так почему бы нет.

