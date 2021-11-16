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Белорусы возмущены тем, что против безоружных людей применяют водометы, газ и светошумовые гранаты
Бесчеловечное отношение польских властей к обездоленным людям вызывает сострадание и сочувствие у белорусов. Это настоящий геноцид. Против безоружных людей, женщин и детей применяют водометы, газ и светошумовые гранаты. Белорусы возмущены таким жестоким поведением Запада.
- Их встречают водометами, колючей проволокой, какими-то ограждениями, техникой военной. Конечно, это неправильно. И необходим какой-то конструктивный диалог.
- Бедные эти люди, которые находятся сейчас под открытым небом. Ведь не мы сделали их такими. Ведь не мы разрушили их кров, их надежду на будущее, на будущее их детей. Я содрогаюсь от этого (вытирает слезы). Ведь это бесчеловечно.
- Разбомбили их, куда им вернуться. Америка и Евросоюз - они же все это, так пусть теперь помогают людям. Тем более заявили в Германии, что 4 города хотят их разместить, помочь, так почему бы нет.
- Среди граждан нашей страны нет тех, кому эта ситуация безразлична. Потому что на все это без слез не взглянешь. Если это одна большая семья европейская, то есть свои европейские ценности, которые нужно соблюдать. Печально, что на бумаге одно, а по факту совсем другое.
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