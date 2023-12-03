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Против директора мелиоративного предприятия возбуждено уголовное дело за злоупотребление властью
Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями Дзержинского РОВД совместно с районной прокуратурой установили факты злоупотребления служебными полномочиями директором предприятия, занимающегося мелиоративными работами. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой наМВД.
"Организация, возглавляемая 48-летним местным жителем, являлась генеральным подрядчиком при проведении работ на двух полях в Дзержинском районе. Для этих целей заказчик из Минска выделил около 55 тыс. рублей. Вместо того чтобы выполнить работу силами своего предприятия, руководитель нанял две сторонние организации. Одной из них он заплатил 8 тыс. рублей, второй - ничего", - рассказали в МВД.
В акт выполненных работ мужчина внес ложные сведения, что поставленные задачи выполнены его предприятием и в полном объеме (на самом деле частично). Из выделенных средств фигурант и несколько сотрудников необоснованно получили крупные премии.
Следователями возбуждено уголовное дело за злоупотребление властью. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.
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