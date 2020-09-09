Против вмешательства во внутренние дела нашего государства. Накануне у площади Победы прошел митинг

Те, кто выступает за сохранение страны и за мирную и безопасную жизнь, продолжают высказывать свою твердую позицию. Накануне у площади Победы в Минске собрались неравнодушные белорусы, которые против вмешательства во внутренние дела нашего государства, против фейков и раскола общества. Участники сошлись во мнении - необходимо продолжать поступательное развитие родной страны без потрясений.



Отметим, колонна людей с национальной символикой накануне прошла от площади Победы до площади Независимости. Люди вышли с одной целью - нужно сохранить то, чего добились белорусы за годы независимости.



