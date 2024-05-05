Противники майдана в 2014-м спрятались от уличных потасовок в Доме профсоюзов, а их подожгли - свидетель трагедии рассказал о тех событиях

Одесская Хатынь стала той самой точкой невозврата, когда брат брату стал врагом, нацизм расправил плечи, а русофобия стала национальной идеологией в Украине. На тот момент сложно было предположить, что гражданский конфликт перейдет все мыслимые границы и в XXI веке, спустя десятки лет после окончания Великой Отечественной войны, украинцев будут сжигать заживо свои же.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации России, заявила, что по итогам СВО будет необходим большой трибунал, где соберут все преступления киевского режима. В "Главном эфире" расскажем подробности тех событий от первого лица. Смотрите интервью с Владимиром Грубником, подпольщиком, активистом антимайдана, прошедшим пытки СБУ и камеру-смертника.