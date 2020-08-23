Как тут не вспомнить про обещанные деньги из какого-то фонда, которыми якобы озолотят тех, кто бросит свои рабочие места. Мифические обещания не соблазнили тех, кто привык зарабатывать деньги своим честным трудом. Действительно, противостояние последних недель особенно заметно в информационной сфере. Новости обрастают домыслами, истина - вымыслами, достоверные сообщения сопровождаются тысячами фейков. Мы собрали самые вопиющие.





Фейки революции

Первой жертвой любой войны становится правда: войны информационной это касается в первую очередь. Историю пишет победитель, он и раздает задним числом награды: кому звезду героя, кому медаль Иуды. Военные фейки должны быть максимально неправдоподобными, ведь если нечто похоже на правду, в этом можно усомниться. В том, что на правду не похоже категорически, сомневаться сложнее: это настолько безумно, рассуждает слушатель, что выдумать подобное нарочно просто невозможно. Мы помним войну в Косово образца 1999 года: европейские газеты сообщали, что обезумевшие сербы вырезают деревни и бомбят колонны беженцев. Позднее выяснилось, что всего этого не было в помине, но кого оно после войны интересует? Только историков.

Военные фейки должны быть максимально неправдоподобными

Или, например, в дни ливийской войны газеты полнились рассказами о том, что солдатам Муаммара Каддафи раздают виагру прежде чем отправить на подавление очередного очага восстания – обвинения в массовых изнасилованиях особенно сильно бьют по нервам. Разумеется, ничего подобного не было и в помине, но мертвецу сложно добиться правды, а в Ливии в покойниках теперь не только Каддафи, но уже и сама страна. В Беларуси попробовали то же: по стране поползли слухи, что в гродненских больницах лежат десятки мужчин и женщин, изнасилованных ОМОНом. Ну, как поползли: на самом деле эти слухи форсировались - "ты не рефлексируй, ты распространяй". Следственный комитет провел проверку. Ни жертв не нашел, ни врачей, которые бы подобное наблюдали. Пострадавшим, если они существуют, предложено подавать заявления – пока ни одного нет. История оказалось фейком, но "осадочек-то остался".

Эфир телеканала "Дождь"

То же с десятками жертв столкновений, которых будто бы тайком под покровом ночи вывозили из моргов в крематории.

, который видел все это собственными глазами. Врач потом оказался субъектом, которым руководило революционное правосознание: "да, этого не было, но ведь противник по определению не человек, а значит ему можно приписать все". Дегуманизация - первый шаг к превращению информационной войны в настоящую: с кровью, трупами, дымящимися руинами. Противник должен выглядеть чужим, рептилоидом, не способным испытывать человеческие чувства и отвергающим людскую мораль. Он легко и играючи должен расправляться со слабыми и увечными, с женщинами и детьми.

Показательна история гродненской девочки, которая пострадала в автомобильной аварии

. Не сосчитать сайтов и телеграм-каналов, по которым мгновенно разлетелись кошмарные фото окровавленного ребенка. Драматическая случайность, беда, которая, по счастью, не стала трагедий. Но кого в информвойне интересует правда? Главный принцип здесь – поток кошмарных известий должен быть мутным, обильным, полноводным. Пока верифицируется одна новость, появляется десяток новых; пока проверяется достоверность этого десятка, публикуются еще сотни. Известен случай с минчанкой из Уручья, которую после задержания обещали изнасиловать. Ну как обещали… Не обещали, как выяснилось. Но ведь могли? Тоже вряд ли. Но обвинения пошли в народ. Кому теперь интересна их достоверность?

За кадром министр внутренних дел Караев принес извинения за чрезмерное применение силы своими подчиненными