Противостоять киевскому режиму - прихожане Киево-Печерской лавры блокируют работу ревизоров

Покушение на святыни под звуки набата. Верующие УПЦ встали на защиту своей веры. Они не подпускают к Киево-Печерской лавре неких членов комиссии заповедника, которые хотят что-то проверить. Сотрудники полиции пока не вмешиваются в ситуацию, но страсти там накаляются. Напомним, утром в Киево-Печерской лавре продолжались богослужения, несмотря на угрозы Киева выселить монахов.

Вы думаете, президент Зеленский, что, войдя во власть нанаших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье!

Вы думаете, президент Зеленский, что, войдя во власть нанаших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье!

Дело в том, что сегодня должна начаться так называемая передача имущества в ведение раскольников - так захотел киевский режим. Напомним, Минкульт Украины недавно добился расторжения договора аренды между канонической УПЦ и историко-культурным заповедником, которому принадлежит Киево-Печерская лавра. Причины расторжения не объявлены, но всем очевидны. Те, кто сейчас у власти, решили искоренить каноническую церковь.