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Противостоять мощной волне деморализации семейных ценностей
Сначала нашему обществу навязывают символы, под которыми проходил геноцид белорусского народа, рассказывают о героических подвигах нацистов и оправдывают преступников, переписывают исторические факты, а теперь под сомнение ставят и систему вековых ценностей белорусов, в основе которых всегда было и будет традиционное построение семьи как союза мужчины и женщины.
Так, на официальной странице в "Фейсбуке" посольства Великобритании в Беларуси появилось следующее сообщение:
В этом году ЕС, Великобритания, США и другие страны и международные организации присоединяются к белорусским активистам гражданского общества в поддержку темы дня. "Вместе: противостоять, поддерживать, восстанавливаться!" - таков их слоган. Впрочем, подноготная такой трактовки очевидна: раскачивать нас под любым предлогом. Вот и "проповедники нетрадиционных отношений" выдвинулись на первый план.
Следуя христианским канонам
Семья в нашей культуре, в нашем менталитете, в наших базовых вероисповеданиях видится как союз мужчины и женщины с деторождением, с воспитанием детей по принципам христианской морали. Не гнаться за современными европейскими трендами, которые ведут к нравственной деградации и проблемам физического здоровья, а наследовать традиции предков и жить по библейским заповедямв ответ на современные вызовы призывают Белорусская православная и католическая церкви. В вопросах семейных основ две ведущие конфессии страны едины и солидарны.
Костел все время защищает традиционные семейные ценности, традиционную семью и очень сильно подчеркивает это в своей науке. Что мы сегодня видим: Европа от своих корней отказалась. Мы видим, что семьи в Европе становятся очень слабыми, нетрадиционные появляются семьи, и это большое несчастье наполняет весь континент. Тем более костел должен защищать, как он 2000 лет защищает традиционные семейные ценности. Мы видим семью как союз одного мужчины и одной женщины и много детей - это модель семьи показала свою жизнеспособность в течение столетий. Только последние 20-30 лет предлагают другие варианты, но они не имеют будущего. Где эти неизвестные модели семьи вводятся, видно, что это путь, ведущий в никуда.
Тот народ, который стоит на традиционных ценностях,он стоит на двух ногах. Устойчиво. Наши предки очень точно следовали духовному закону, и благодаря этому была хорошая внутренняя основа нашего народа. Нам нельзя от этого отходить. Остальное, новоетаит опасность и вред. С точки зрения демографии и нравственностинам надо блюсти свою историю и традицию, передавать ее в деталях, как раньше было, чтобы подрастающее поколение, молодые, понимали суть.
Стать стеной перед мощной волной деморализации, которую нам навязывают извне, белорусская христианская церковь призывает и другие религиозные конфессии, национальные сообщества нашей страны и каждого гражданина. Противостоять разрушительной западной идеологии возможно только вместе, глубоко поняв и приняв настоящие семейные ценности.
Семья - это ячейка общества, потому что это заложено в Конституции Республики Беларусь. Семья - это традиционная семья,где есть папа и мама. Работа БСЖ выстроена на поддержку традиционных семейных ценностей. У нас много мероприятий, направленных на поддержку семьи. На прошлой неделе все наши мероприятия были связаны с Днем семьи. Где-то это были поздравления многодетных семей, неполных семей, семей, где воспитываются дети с инвалидностью, где-то это были мероприятия областного и республиканского, городского масштаба по чествованию семей с парадами колясок, различными выступлениями детских коллективов, с конкурсами рисунков. В Белорусском союзе женщин одно из направлений работы - это поддержка семей.
В Беларуси семья, основанная на союзе мужчины и женщины, - традиционно смысл простого человеческого счастья и надежная основа государства.
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