Противостоять мощной волне деморализации семейных ценностей

Костел все время защищает традиционные семейные ценности, традиционную семью и очень сильно подчеркивает это в своей науке. Что мы сегодня видим: Европа от своих корней отказалась. Мы видим, что семьи в Европе становятся очень слабыми, нетрадиционные появляются семьи, и это большое несчастье наполняет весь континент. Тем более костел должен защищать, как он 2000 лет защищает традиционные семейные ценности. Мы видим семью как союз одного мужчины и одной женщины и много детей - это модель семьи показала свою жизнеспособность в течение столетий. Только последние 20-30 лет предлагают другие варианты, но они не имеют будущего. Где эти неизвестные модели семьи вводятся, видно, что это путь, ведущий в никуда.

Владислав Волохович, административный секретарь Экспертного совета по вопросам защиты жизни и семьи Минско-Могилевской архиепархии

